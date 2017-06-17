القبض على عاطلين بحيازتهما 133 طربة حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية، القبض على عاطلين بحيازة أحدهما 133 طربة لمخدر الحشيش، تزن 29،750 كيلو جرام، وبحيازة الآخر 250 جرامًا من ذات المخدر، بالإضافة إلى أسلحة نارية خلال حملة بشارع النبوي المهندس شرقي المدينة.

وألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنتزه، القبض على كلًا من "م. ا. م، 64 عامًا"، عاطل، مقيم شارع مسجد الإصلاح دائرة قسم ثان المنتزه، بحيازته 133 طربة لمخدر الحشيش، مختلفة الأحجام تزن حوالي 29،750 كيلو جرام، ومبلغ 7000 جنيه، وهاتفين محمولين حال قيادته السيارة ملاكي الدقهلية.

بالإضافة إلى القبض على "م. ط. ح، 40 عامًا"، عاطل، مقيم الدخيلة الجبل، دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحيازته طربة لمخدر الحشيش زنة حوالي 250 جرامًا، وهيكل لسلاح ناري لبندقية خرطوش، وفرد خرطوش محلي الصنع من عيار 12، و5 طلقات من ذات العيار، وخزينة سلاح آلي بداخلها 16 طلقة عيار 7.62 × 39 مم، ومبلغ 2400 جنيه وهاتفين محمولين أثناء قيادته السيارة، حال تواجدهما بشارع النبوي المهندس دائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبمواجهتهما، أقرا بإحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وتحرر المحضر جنايات قسم ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة المختصة للتحقيق.