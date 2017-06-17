الانتهاء من إنشاء 9 عمارات بمدينة القضاة في "المنيا الجديدة"

المنيا ــ ريمون الراوي :

قال المستشار هاني عبدالجابر، رئيس نادي قضاة المنيا، ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إنه تم الانتهاء من بناء 9 عمارات، ضمن مشروع مدينة القضاة في المنيا الجديدة، المقام على مساحة 11 فدانًا.

وتضم مدينة القضاة 302 وحدة سكنية، مساحة الشقة الواحدة 150 مترًا بالجراج، بالإضافة إلى حمام سباحة أوليمبي، ومستشفى ومول تجاري، وسور مجهز بالبوابات الإلكترونية.

جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذي أقامه نادي قضاة المنيا، أمس الجمعة، وانتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بحضور عدد من القضاة وأعضاء النيابات العامة، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، والدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، واللواء ممدوح عبدالمنصف مدير الأمن، واللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، والمستشار العسكري بالمحافظة، والشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا بطرس فهيم مطران الكاثوليك.

وأعلن رئيس نادي القضاة ختام الدورة الرمضانية التي شاركت فيها 10 فرق في لعبة كرة القدم، وأقيمت على ملاعب نادي الطيران بالمنيا الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع الدروع عقب الانتهاء من النهائي.