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إحالة أوراق 30 متهمًا لمفتي الجمهورية بقضية اغتيال "هشام بركات"

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مصراوي Masrawy

إحالة أوراق 30 متهمًا لمفتي الجمهورية بقضية اغتيال "هشام بركات"

10:50 ص السبت 17 يونيو 2017

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم السبت، إحالة أوراق 30 متهمًا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، إلى المفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل النطق، بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

وقُتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، في أواخر يونيو 2015، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمدعى عليهم تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحفي سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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مصراوي Masrawy

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