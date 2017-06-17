القبض على عامل بحيازته نصف كيلو "حشيش" في سوهاج
القبض على عامل بحيازته نصف كيلو "حشيش" في سوهاج
11:21 ص السبت 17 يونيو 2017
سوهاج – عمار عبد الواحد
ضبطت مباحث سوهاج، اليوم السبت، نصف كيلو جرام من مخدر الحشيش بحيازة عامل، بدائرة قسم جرجا.
ووردت معلومات للعميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مفادها قيام "محمد. ا. ا، 50 عامًا"، عامل، ويقيم شارع أبو طربوش دائرة قسم جرجا بالاتجار في المواد المخدرة.
وضبطت القوات المتهم المذكور، وبحيازته كمية مختلفة الأحجام من مادة الحشيش المخدر زنة حوالي 500 جرام، و250 جنيهًا، وهاتفين محمولين.
بمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1351 إداري قسم جرجا لسنة 2017.
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