أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على عامل بحيازته نصف كيلو "حشيش" في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على عامل بحيازته نصف كيلو "حشيش" في سوهاج

11:21 ص السبت 17 يونيو 2017

سوهاج – عمار عبد الواحد

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم السبت، نصف كيلو جرام من مخدر الحشيش بحيازة عامل، بدائرة قسم جرجا.

ووردت معلومات للعميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مفادها قيام "محمد. ا. ا، 50 عامًا"، عامل، ويقيم شارع أبو طربوش دائرة قسم جرجا بالاتجار في المواد المخدرة.

وضبطت القوات المتهم المذكور، وبحيازته كمية مختلفة الأحجام من مادة الحشيش المخدر زنة حوالي 500 جرام، و250 جنيهًا، وهاتفين محمولين.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1351 إداري قسم جرجا لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "مصراوي" في قرية الدم والنار بقنا.. وكلمة السر "الصراعات الثأرية"

    أخبار
  • محافظ الإسكندرية: انتهاء المرحلة الأولى من تطوير ترعة المحمودية خلال أسبوعين

    محافظ الإسكندرية: انتهاء المرحلة الأولى من تطوير ترعة المحمودية خلال

    أخبار
  • مقتل عاطل في مشاجرة بالقليوبية

    مقتل عاطل في مشاجرة بالقليوبية

    أخبار
  • بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد المنشآت الحيوية بدسوق

    بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ يتفقد المنشآت الحيوية بدسوق

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • لماذا يوضع

    لماذا يوضع "اللابتوب" في سلة منفصلة خلال التفتيش بالمطارات؟هو وهي

  • هدوء وإجراءات أمنية مكثفة بميدان التحرير وأمام نقابة الصحفيين

    هدوء وإجراءات أمنية مكثفة بميدان التحرير وأمام نقابة الصحفيينأخبار

  • أسعار السيارات الجديدة موديلات 2017 بعد التغييرات الأخيرة

    السيارات الجديدة موديلات 2017 بعد التغييرات الأخيرةسيارات

  • "عيال موزة" تشعل "خناقة بالأيدي" بين وفدي قطر والسعودية داخل مقر اتحادأخبار

  • الحكومة تبدأ أولى خطوات تطبيق قانون الخدمة المدنية

    تبدأ أولى خطوات تطبيق قانون الخدمة المدنيةأخبار

  • مصدر سعودي مسؤول: لن نسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية في المملكة

    مصدر سعودي مسؤول: لن نسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية في المملكةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

ننشر أعداد وأسعار الأراضي التي تطرحها «الإسكان» خلال أيام

ننشر أعداد وأسعار الأراضي التي تطرحها «الإسكان» خلال أيام

«خطة البرلمان»: الحكومة التزمت بالدستور في ميزانية الصحة والتعليم

«خطة البرلمان»: الحكومة التزمت بالدستور في ميزانية الصحة والتعليم

منها «دارت» و«رام».. أسعار أشهر سيارات «دودج» المستعملة

منها «دارت» و«رام».. أسعار أشهر سيارات «دودج» المستعملة