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بالصور.. سحر نصر من بورسعيد: الدولة حريصة على دعم الاستثمارات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. سحر نصر من بورسعيد: الدولة حريصة على دعم الاستثمارات

11:07 ص السبت 17 يونيو 2017

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بالصور.. وزيرة الاستثمار تتفقد معرض

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بالصور.. وزيرة الاستثمار تتفقد معرض "صنع في " ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، إن الدولة حريصة على دعم الاستثمارات وخدمة المجتمع المحلي.

وأشارت الوزيرة، اليوم السبت، خلال اللقاء الذي عقدته مع عدد من المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار ببورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، ومحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومنى زوبع، رئيسة الهيئة العامة للاستثمار، إلى أنها جاءت إلى بورسعيد للتواصل مع المستثمرين بهدف دفع الاستثمار.

وشددت على أنه من المهم متابعة مشكلة الصرف الصناعي في المنطقة الصناعية، وتوفير البعد البيئي بهدف جذب مشروعات كبيرة للمحافظة، مؤكدة أنه سيكون هناك دعم لإسكان الشباب وتوفير فرص العمل وتهيئة مناخ استثمار أكبر في ظل استراتيجية .

وأكدت وزيرة الاستثمار، أنه من المهم توفير الخدمة للمستثمرين ورفع الأعباء عنهم، والاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، قبل بدء جولة لتفقد عدد من المشروعات من بينها المنطقة الصناعية ومصانع المنطقة الحرة للاستثمار ومول طرح البحر، وعقد لقاء مع المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.

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