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إصابة سائق ومرافقه في انقلاب مقطورة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة سائق ومرافقه في انقلاب مقطورة بسوهاج

11:02 ص السبت 17 يونيو 2017

إصابة سائق ومرافقه في انقلاب مقطورة بسوهاج

انقلاب مقطورة - ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد

أصيب سائق ومرافقه، بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في حادث انقلاب شاحنة محملة بزيت الطعام على الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وتلقى العميد علاء إبراهيم، مأمور مركز شرطة جهينة إخطارًا بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وطبقًا للتحريات الأولية، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "6829 د ر س / 3781 و ف ر" نقل بمقطورة، قيادة "عبداللطيف حمدي عبداللطيف، 45 عامًا"، سائق، ويقيم بمحافظة الدقهلية، محملة بكمية من زيت الطعام، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها أثناء تجاوز أحد المنحنيات بالطريق، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث، إصابة كلاً من قائد السيارة ومرافقه "محمد حسن محمد، 24 عامًا"، تباع، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقل المصابين لمستشفى سوهاج العام، ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2041 إداري المركز لسنة 2017.

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