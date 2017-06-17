صور| وزيرة الاستثمار تزور بورسعيد وتتفقد مشروعات المحافظة

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زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، محافظة بورسعيد، اليوم السبت، وتفقدت عددًا من المشروعات بالمحافظة.

وتفقدت الدكتورة سحر نصر معرض "صنع فى بورسعيد"، بمول طرح البحر، وقامت الوزيرة يرافقها المحافظ اللواء عادل الغضبان، بجولة على أقسام المعرض المختلفة والتي تضمنت منتجات لمصانع الملابس الجاهزة والمنطقة الصناعية وقسم خاصة لصناعات "الهاند ميد".

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من جانبه، أشار محافظ بورسعيد، في حديثه مع الوزيرة، إلى أن الهدف الرئيسي من إقامة المعرض هو الترويج للمول وإحداث حركة رواج تجاري بالمحافظة، خاصة أن المعرض يضم منتجات مصانع المنطقة الصناعية، موضحًا أنه تم إشراك الشباب والمرأة المعيلة في عرض منتجاتهم، وكذلك الصناعات اليدوية، حيث إن جميع المنتجات التي سوف تكون بداخل محلات المول تحمل اسم "صنع في مصر".

واستقبل محافظ بورسعيد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمكتبه بديوان عام المحافظة قبل بدء جولة لتفقد عدد من المشروعات من بينها المنطقة الصناعية ومصانع المنطقة الحرة للاستثمار ومول طرح البحر، كما ستعقد لقاء مع المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.