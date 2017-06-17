أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 15 يوليو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس" لـ 15 يوليو

10:59 ص السبت 17 يونيو 2017

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 15 يوليو.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع الشهود.

كانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين للمحاكمة، وأسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".

وتبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤولية العديد من الهجمات ضد أهداف أمنية، من أبرزها تفجيري مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية، ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير داخلية سابق، واغتيال النائب العام الراحل، وهجوم على أكمنة أمنية في سيناء.

وأعلنت الجماعة في نوفمبر 2014 مبايعتها لأبو بكر البغدادي -زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش"- وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة أوراق 31 متهمًا لمفتي الجمهورية بقضية اغتيال

    إحالة أوراق 31 متهمًا لمفتي الجمهورية بقضية اغتيال "هشام بركات"

    أخبار
  • مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة

    مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة

    أخبار
  • ضبط 39 ألف هارب من أحكام قضائية متنوعة خلال أسبوع

    ضبط 39 ألف هارب من أحكام قضائية متنوعة خلال أسبوع

    أخبار
  • 12 يوليو.. الحكم على متهمين اثنين في قضية

    12 يوليو.. الحكم على متهمين اثنين في قضية "ألتراس ربعاوي"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • هدوء وإجراءات أمنية مكثفة بميدان التحرير وأمام نقابة الصحفيين

    هدوء وإجراءات أمنية مكثفة بميدان التحرير وأمام نقابة الصحفيينأخبار

  • الطيب: الأزهر يؤيد

    الطيب: الأزهر يؤيد "الزواج العرفي" بشروط الزواج وأركانه الصحيحةأخبار

  • الحكومة تبدأ أولى خطوات تطبيق قانون الخدمة المدنية

    تبدأ أولى خطوات تطبيق قانون الخدمة المدنيةأخبار

  • الصحة تُحذر من تناول عقار

    الصحة تُحذر من تناول عقار "نفسي" غير مطابق للمواصفاتأخبار

  • مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية

    مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية "تيران وصنافير".. وضبطأخبار

  • بالصور صدمة كبير لمعجبات ظافرعابدين في حلقة اليوم من

    بالصور صدمة كبير لمعجبات ظافرعابدين في حلقة اليوم من "حلاوة الدنيا"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

«خطة البرلمان»: الحكومة التزمت بالدستور في ميزانية الصحة والتعليم

«خطة البرلمان»: الحكومة التزمت بالدستور في ميزانية الصحة والتعليم

أسرة مصرية تستغيث بالحكومة والخارجية لفقد ابنتهم في حريق برج لندن

أسرة مصرية تستغيث بالحكومة والخارجية لفقد ابنتهم في حريق برج لندن

عشائر بالأنبار تتهم الحكومة العراقية بتهميشها بعد طرد داعش

عشائر بالأنبار تتهم الحكومة العراقية بتهميشها بعد طرد داعش