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إصابة سيدة وفتاة بحروق نتيجة تسريب غاز البوتاجاز في سوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة سيدة وفتاة بحروق نتيجة تسريب غاز البوتاجاز في سوهاج

10:55 ص السبت 17 يونيو 2017

إصابة سيدة وفتاة بحروق نتيجة تسريب غاز البوتاجاز في سوهاج

أسطوانة البوتاجاز

سوهاج – عمار عبد الواحد

استقبلت مستشفى طهطا العام، شمال محافظة سوهاج، اليوم السبت، سيدة وفتاة، مصابتين بحروق نارية، بأنحاء متفرقة من الجسم، نتيجة تسريب غاز من أسطوانة البوتاجاز أدى لامتداد النيران لملابسهما، وإصابتهما.

وتلقى مأمور قسم شرطة طهطا، إخطاراً من مستشفى طهطا العام، بوصول كلاً من "وردة. م. ع، 19 عامًا"، طالبة، و"فوزية. ع. ع، 45 عامًا"، ربة منزل، وتقيمان ببندر طهطا، مصابتين بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بنسبة 40 % إلى 60 % بأنحاء متفرقة بالجسم، وتم تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي.

وبسؤال المصابتين، قررتا بأنهما أثناء إعدادهما الطعام بالمنزل، حدث تسريب غاز من أسطوانة البوتاجاز، أدى لامتداد النيران لملابسهما وحدوث إصابتهما، ونفتا الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر، رقم 1414 إداري القسم لسنة 2017.

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