«مبابي»: لم أتوقع أن تتحقق أحلامي بتلك السرعة

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أكد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بأنه لم يتوقع أن يحقق نجاحات الموسم الماضي بتلك السرعة وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح مبابي بأنه لم يتوقع أن يصبح واحدًا من أفضل المهاجمين في أوروبا بتلك السرعة، مشيرًأ إلى إمتلاكه الكثير من الأحلام منذ أن كان صغيرًأ، ودائمًا ما كان يفكر في الشهرة وتحقيق النجاحات في سن مبكر ولكن ليس بتلك السرعة.

وأضاف مبابي أن السر وراء النجاحات التي حققها مع فريقه موناكو الموسم الماضي، هو إيمانه الكبير بقدراته والعمل الجاد الذي يبذله في التدريبات وإحترام الجميع من حوله.

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وعن انخراطه في الأعمال الخيرية، قال مبابي أن هذا الأمر يتعلق بالقيم التي تربي عليها، مشيرًا إلى أن الجماهير ترى النجاح والسيارات الفارهة والأموال فقط، ولكن يحاول الرياضيون تقديم شيء لمجتمعهم.

وأضاف مبابي أن الشخصيات العامة تحرص دائمًا على الأعمال الخيرية لرغبتها الشديدة في القيام بها والنابعة من قدرتهم على إسعاد الأخرين من حولهم.

والجدير بالذكر أن مبابي خاض 44 مباراة الموسم الماضي مع موناكو في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 26 هدفًا وقاد الفريق للتويج بلقب الدوري الفرنسي إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.