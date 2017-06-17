«رونالدو» يهدد رحيل «موراتا» إلى مانشستر يونايتد

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يبدو أن تخلي فريق ريال مدريد الإسباني عن مهاجمه ألفارو موراتا لصالح مانشستر يونايتد، سيصبح أصعب خلال الأيام القادمة، بعد إعلان عدة وسائل إعلامية نية نجم الفريق، كريستيانو رونالدو، الرحيل هذا الصيف.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» نقلا عن صحيفة «آس» الإسبانية، أنه من المتوقع أن يجمد الريال مباحثاته مع اليونايتد بشأن إنتقال موراتا إلى الشياطين، بعد إعلان رونالدو الرحيل، بسبب حاجة الفريق إلى مهاجمين في ذلك الحين.

وكانت صحيفة «أبولا» البرتغالية قد نشرت أمس الجمعة، أن النجم البرتغالي قرر مغادرة الملكي بعد أزمة التهرب الضريبي التي لحقت به، وأنه لا يريد المكوث في إسبانيا موسما إضافيا، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام منذ ذلك الحين.

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وكان ماشستر قريبا للغاية من التعاقد مع موراتا خلال هذا الصيف، في ظل حاجتهم الشديدة إلى مهاجم صريح وفي ظل رغبة اللاعب في الرحيل بسبب قلة مشاركاته ضمن كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان.

وأضافت الصحيفة أن رحيل موراتا ورونالدو معا سيؤدي إلى أزمة كبيرة في هجوم الريال، خاصة في رغبة الفريق في المحافظة على الألقاب التي حصدها الموسم المنصرم.

يذكر أن رونالدو يشارك حاليا مع منتخب بلاده في بطولة كأس القارات في الفترة من 17 يونيو وحتى 2 يوليو، والتي تستضيفها روسيا، ومن المقرر أن تبدأ منافساتها اليوم السبت.