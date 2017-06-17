أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

تعرف على الأرباح المالية التي سيحققها ريال مدريد من بيع «رونالدو»

Google+ Print
تعرف على الأرباح المالية التي سيحققها ريال مدريد من بيع «رونالدو» تعرف على الأرباح المالية التي سيحققها ريال مدريد من بيع «رونالدو»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه إن كريستيانو رونالدو الرحيل عن صفوف ريال مدريد بالفعل، فلن يرضى الفريق الملكي ببيعه بأقل من 400 مليون يورو.

وبات رونالدو حديث الساعة في الأونة الأخيرة بسبب انتشار أنباء تفيد رغبته في الرحيل عن ريال مدريد هذا الميركاتو، بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي عن دفع مبلغ قدره 14,7 مليون يورو من قبل النيابة الإسبانية.

وبإمكان أي نادي فسخ تعاقد ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو مقابل دفع 1,000 مليون يورو، وهو رقم غير منطقي وضع في عام 2009 عندما تعاقد الريال مع النجم البرتغالي من صفوف مانشستر يونايتد لمنع الأندية الأخرى من مطاردته، ولكن يمكن التفاوض في هذا المبلغ في الوقت الحالي.

شاهد أيضا

وتبدو الأجواء هادئة حتى الآن في أروقة البيرنابيو، حيث ترغب إدارة ريال مدريد في منافشة وضعية رونالدو بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس القارات، حيث سيوافق الفريق الملكي على بيعه في حال تلقى عرضًا مقابل 200 مليون يورو.

ويعد نادي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد القادران على دفع مثل هذا المبلغ إلى جانب الأندية الصينية بكل تأكيد، إلا أن اللاعب لا يرغب في الرحيل إلى آسيا.

وإلى جانب الحصول على 200 مليون يورو، سيوفر الريال ما قدره 50 مليون يورو في الموسم الواحد وهي أقيمة أجر رونالدو الذي يمتد عقده حتى عام 2021، وبالتالي سيصبح مكسب الريال من بيع اللاعب البرتغالي 400 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال

تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال

120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية

120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

«موراي» يعترف باقتراب مسيرته من النهاية

«موراي» يعترف باقتراب مسيرته من النهاية