تعرف على الأرباح المالية التي سيحققها ريال مدريد من بيع «رونالدو»

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أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه إن كريستيانو رونالدو الرحيل عن صفوف ريال مدريد بالفعل، فلن يرضى الفريق الملكي ببيعه بأقل من 400 مليون يورو.

وبات رونالدو حديث الساعة في الأونة الأخيرة بسبب انتشار أنباء تفيد رغبته في الرحيل عن ريال مدريد هذا الميركاتو، بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي عن دفع مبلغ قدره 14,7 مليون يورو من قبل النيابة الإسبانية.

وبإمكان أي نادي فسخ تعاقد ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو مقابل دفع 1,000 مليون يورو، وهو رقم غير منطقي وضع في عام 2009 عندما تعاقد الريال مع النجم البرتغالي من صفوف مانشستر يونايتد لمنع الأندية الأخرى من مطاردته، ولكن يمكن التفاوض في هذا المبلغ في الوقت الحالي.

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وتبدو الأجواء هادئة حتى الآن في أروقة البيرنابيو، حيث ترغب إدارة ريال مدريد في منافشة وضعية رونالدو بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس القارات، حيث سيوافق الفريق الملكي على بيعه في حال تلقى عرضًا مقابل 200 مليون يورو.

ويعد نادي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد القادران على دفع مثل هذا المبلغ إلى جانب الأندية الصينية بكل تأكيد، إلا أن اللاعب لا يرغب في الرحيل إلى آسيا.

وإلى جانب الحصول على 200 مليون يورو، سيوفر الريال ما قدره 50 مليون يورو في الموسم الواحد وهي أقيمة أجر رونالدو الذي يمتد عقده حتى عام 2021، وبالتالي سيصبح مكسب الريال من بيع اللاعب البرتغالي 400 مليون يورو.