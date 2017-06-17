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المصري يسعى لضمان البقاء في المربع الذهبي أمام بتروجت

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المصري يسعى لضمان البقاء في المربع الذهبي أمام بتروجت المصري يسعى لضمان البقاء في المربع الذهبي أمام بتروجت

التحرير

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ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز، يستضيف اليوم السبت فريق المصري البورسعيدي نظيره بتروجت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام العاشرة مساءً. 

ووقع المصري في فخ التعادل في مباراته الأخيرة أمام سموحة بهدف لمثله، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ22، على الجانب الأخر تعادل ايضًا بتروجت مع إنبي سلبيًا في الجولة الـ30 من المنافسة. 

ويأتي المصري بقيادة حسام حسن، في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة، جمعهما خلال 30 مبارة، تمكن من الفوز في 17مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى 10 هزائم وأحرز الفريق البورسعيدي 47 هدفًا فيما استقبلت شباكه 34 هدفًأ. 

فيما يأتي بتروجت تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف، في المركز الثامن بجدول المنافسة برصيد 42 نقطة، حصل عليهم الفريق خلال 30 لقاء، تمكن خلالهما من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 12، وتلقى الهزيمة في 8 أخرين، واستطاع الفريق حتى الأن تسجيل 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 21 هدفًا.

ومن المؤكد أن كلا المدربين سوف يدخلان المباراة سعيًا وراء الثلاث نقاط، من أجل تحسين ترتيبهم في جدول الدوري وإنهاء الموسم بصورة جيدة، فإذا تمكن المصري من الفوز، فسيرفع رصيده إلى النقطة الـ57 وينفرد بالمركز الرابع بفارق 6 نقاط عن ملاحقه سموحة، أما إذا تمكن بتروجت من خطف نقاط المباراة فسيرتفع رصيده إلى النقطة 45 ليتساوى مع الإسماعيلي صاحب المركز السادس. 

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وحرص حسام حسن المدير الفنى للمصرى على الاجتماع بلاعبيه موضحًا لهم بعض السلبيات خلال مباراتهم الأخيرة مع سموحة، وكيفية تجنبها، كما شدد على أهمية مباراة بتروجت وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية.

فيما طالب محمد يوسف المدير الفنى لبتروجت لاعبيه بضرورة حصد النقاط المتبقية فى مسابقة الدورى من أجل تحسين مركز الفريق البترولى فى جدول المسابقة بغية الاستعداد للموسم الجديد.

وتعد مواجهة اليوم هي الـ18 بين الفريقين في إطار منافسات الدوري، بعد أن جمعتهما من قبل 17 مباراة، تمكن كل فريق منهم من الفوز في 6 مباريات، بينما حسم التعادل 5 مباريات، منهم 3 مباريات بنتيجة سلبية، ومبارتين كانت النتيجة إيجابية.  

   

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التحرير

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