أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الجنايات تقضي بإحالة أوراق 31 متهمًا لمفتي الجمهورية بقضية اغتيال "هشام بركات"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجنايات تقضي بإحالة أوراق 31 متهمًا لمفتي الجمهورية بقضية اغتيال "هشام بركات"

10:50 ص السبت 17 يونيو 2017

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم السبت، إحالة أوراق 31 متهمًا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، إلى المفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل النطق، بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

وقُتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، في أواخر يونيو 2015، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمدعى عليهم تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحفي سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم..

    اليوم.. "الجنايات" تصدر حكمها على 67 متهمًا باغتيال النائب العام السابق

    أخبار
  • 12 يوليو.. الحكم على متهمين اثنين في قضية

    12 يوليو.. الحكم على متهمين اثنين في قضية "ألتراس ربعاوي"

    أخبار

  • "الجنايات" تنظر محاكمة 10 متهمين في "أحداث عنف البساتين" اليوم

    أخبار
  • 13سبتمبر.. الحكم على المتهمين برشوة وزارة الري

    13سبتمبر.. الحكم على المتهمين برشوة وزارة الري

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو :تعرف على

    :تعرف على "منير اللي فتح في مصر" وتسبب في ضجةهو وهي

  • مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية

    مصدر أمني: مسيرة بفيصل اعتراضًا على اتفاقية "تيران وصنافير".. وضبطأخبار

  • لهذا السبب لا تضع عنوانك على حقيبة السفر

    لهذا السبب لا تضع عنوانك على حقيبة السفرهو وهي

  • أسعار السيارات الجديدة موديلات 2017 بعد التغييرات الأخيرة

    السيارات الجديدة موديلات 2017 بعد التغييرات الأخيرةسيارات

  • رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد!

    رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد!

  • السعودية تتهم قطر بمحاولة اغتيال الملك عبدالله

    تتهم قطر بمحاولة اغتيال الملك عبداللهأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن فتح باب التقدم للباحثين المصريين في"سيزامي"

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

"مصراوي" يقدم مراجعة مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة

ننشر أعداد وأسعار الأراضي التي تطرحها «الإسكان» خلال أيام

ننشر أعداد وأسعار الأراضي التي تطرحها «الإسكان» خلال أيام

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية

المتحف المصري يُطلق برنامجًا لتعليم الأطفال اللغة الفرنسية