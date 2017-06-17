بالصور.. وزيرة الاستثمار تتفقد معرض "صنع في مصر" ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، معرض "صنع في مصر" ببورسعيد، بمول طرح البحر في حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

وتجولت الوزيرة، يرافقها المحافظ اللواء عادل الغضبان، بأقسام المعرض المختلفة، التي تضمنت منتجات لمصانع الملابس الجاهزة، والمنطقة الصناعية، وقسم خاصة لصناعات "الهاند ميد".

من ناحيته، قال محافظ بورسعيد، إن الهدف الرئيسي من إقامة المعرض هو الترويج للمول وإحداث حركة رواج تجاري بالمحافظة، خاصة وأن المعرض سيضم منتجات المنطقة الصناعية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمول، وإنشاء بانوراما بشكل جمالي، وتخصيص أماكن لانتظار السيارات.

وأشار المحافظ إلى إشراك الشباب والمرأة المعيلة في عرض منتجاتهم، وكذلك الصناعات اليدوية، في الوقت الذي حملت فيه جميع المنتجات شعار "صنع في مصر".

ووصلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى بورسعيد، صباح اليوم، لتفقد عددًا من المشروعات من بينها المنطقة الصناعية ومصانع المنطقة الحرة للاستثمار، ومول طرح البحر، كما ستعقد لقاء مع المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار.