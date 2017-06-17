الجيش العراقي يبدأ عملية لملاحقة داعش في مناطق غربي الأنبار

الأنبار/ العراق-(د ب أ):

أفاد ضابط عراقي كبير اليوم السبت بانطلاق عملية عسكرية لتطهير مناطق راوة وعانة من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) غربي محافظة الأنبار- 118كم غربي بغداد.

وقال اللواء الركن نومان الووبعي قائد عمليات الفرقة السابعة للجيش العراقي بمحافظة الانبار في تصريح صحفي "انطلقت اليوم عملية عسكرية لتطهير محاور قضائي عانه وراوة غربي الأنبارأسفرت في مستهلها عن مقتل ثمانية من عناصر تنظيم داعش الارهابي، بعد ان اقتحمت القوات العراقية هذه المناطق ودمرت ثلاث عجلات مفخخة ومنصة لإطلاق الصواريخ ".

وأضاف أن القوات تمكنت ايضا من تفجير 40 عبوة ناسفة وتامين وتفكيك سبعة منازل مفخخة والعملية مستمرة لتطهير المحاور غربي الانبار .

وتمكنت القوات العراقية قبل عام من تحرير أكبر مناطق محافظة الانبار من سيطرة داعش وهما الفلوجة والرمادي واعادة الحياة الطبيعية لها، إضافة الى مناطق أخرى، إلا أن التنظيم مازال يسيطر على المدن الصحراوية والمحاذية لها، ابرزها القائم والرطبة وراوة وعانة .

وتقوم القوات العراقية مدعمة بالطيران الحربي وطيران التحالف الدولي بقصف تجمعات داعش في مناطق اقصى غربي العراق المحاذية للحدود العراقية السورية حيث يتمركز التنظيم هناك ويشن عمليات ضد القوات العراقية .