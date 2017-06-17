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فرنسا تدعو أطراف أزمة الخليج إلى عدم التصعيد

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مصراوي Masrawy

فرنسا تدعو أطراف أزمة الخليج إلى عدم التصعيد

10:43 ص السبت 17 يونيو 2017

فرنسا تدعو أطراف أزمة الخليج إلى عدم التصعيد

باريس- (د ب أ):

دعت فرنسا إلى التهدئة، وعدم التصعيد في أزمة الخليج الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وأعلن قصر الإليزيه أن الأمن الإقليمي في المنطقة موضوع على المحك في هذه الأزمة، ولفت إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا أمس الجمعة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأضاف أن ماكرون قال ، في الاتصال الهاتفي، إن من مصلحة الجميع العودة إلى استئناف الحوار.

وذكر الإليزيه أن واجب فرنسا في هذه الأزمة يتمثل في الحديث مع كل الأطراف.

كان اردوغان قد انتقد بشدة العقوبات المفروضة من التحالف المناوئ لقطر بزعامة ، كما أعرب عن رفضه للسبب الرسمي الذي ساقته هذه الدول في فرضها العقوبات بدعوى أن قطر تدعم الإرهاب.

كانت ثلاث دول خليجية وهى السعودية والإمارات والبحرين، ودول أخرى، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو الجاري كما أغلقت الدول الثلاث حدودها مع قطر، وأوقفت حركة النقل الجوي بينها وبين قطر.

وبالإضافة إلى دعم الإرهاب، اتهمت الدول المقاطعة، قطر أيضا بالتقارب الشديد مع إيران.

من جانبها ، تنفي قطر هذه الاتهامات.

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