طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

الإسكندرية 23 30

مطروح 21 29

بورسعيد 22 31

دمياط 22 30

الإسماعيلية 21 37

السويس 22 38

العريش 18 33

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 27 37

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المنيا 23 38

الفيوم 23 38

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

الأقصر 26 42

أسوان 27 43

الوادى الجديد 25 40

قنا 25 41

نويبع 25 35

السلوم 21 34