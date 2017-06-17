حركة المرور.. سيولة مرورية وكثافات متحركة في القاهرة والجيزة
حركة المرور.. سيولة مرورية وكثافات متحركة في القاهرة والجيزة
09:58 ص السبت 17 يونيو 2017
كتب - فتحي عمر:
شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية؛ وانتظمت الخدمات المرورية مع الساعات الأولى لصباح الْيَوْمَ .
وقال مصدر أمني بمرور القاهرة إن محاور وميادين العاصمة ظهرت بها سيولة مرورية على كافة الطرق منها كوبري أكتوبر القادم من الجيزة وصولا إلى القاهرة ومن التحرير إلى مدينة نصر والعكس وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.
وظهر انسياب في حركة السيارات بمناطق وسط البلد و15 مايو والجلاء وميدان التحرير وروكسي و مدينة نصر ومحور التسعين وكوبرى الحرافيين وكوبرى عباس.
وكثفت الإدارة العامة للمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي - مدير المرور، من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.
وقال المقدم عماد حمّاد - مدير العلاقات بإدارة مرور القاهرة، إن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة لم ترصد أي حوادث مرورية أو أعطال للسيارات.
وفي الجيزة شهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي سيولة متحركة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حركة المرور.. تكدسات في شارع الجامعة والهرم وكوبري أكتوبر
-
تكدس مروري بطريق الواحات بسبب تسرب مياه
-
مرور القاهرة: نصائح مرورية للتغلب على أماكن الزحمة بالعاصمة
-
حركة المرور.. ازدحام بشوارع الهرم والجامعة والنيل السياحي
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
ياسر جلال: هذا الفارق بيني وبين رامز..ونجاح "ظل الرئيس" فاق توقعاتيفنون
-
لهذا السبب لا تضع عنوانك على حقيبة السفرهو وهي
-
السعودية والإمارات والبحرين: اتخذنا كافة الإجراءات لمراعاة الجوانبأخبار
-
عزوف عن قروض السيارات بعد ارتفاع أسعارها وزيادة الفائدة البنكيةأخبار
-
سكاي نيوز: قطر متورطة بمحاولة اغتيال "مبارك" في أديس أباباأخبار
-
الطيب: الأزهر يؤيد "الزواج العرفي" بشروط الزواج وأركانه الصحيحةأخبار