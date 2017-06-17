توقّف حساب "الجزيرة" على تويتر

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

توقّف حساب قناة الجزيرة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، منذ قليل.

وما إن تحاول فتح الصفحة الخاصة بقناة الجزيرة على تويتر، على حسابها @ajarabic، حتى تظهر لك رسالة مفادها بأن "الحساب مُعلّق".

وكتبت "الجزيرة - عاجل" على صفحتها على تويتر تقول: "نلفت عناية متابعينا إلى أن حساب الجزيرة في تويتر @ajarabic متوقف حاليًا بسبب ما يبدو أنها حملة مُنظّمة".

وأضافت : "ويجري عمل اللازم لإعادته إلى الخدمة".