أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

توقّف حساب "الجزيرة" على تويتر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

توقّف حساب "الجزيرة" على تويتر

10:07 ص السبت 17 يونيو 2017

كتبت- رنا أسامة:

توقّف حساب قناة الجزيرة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، منذ قليل.

وما إن تحاول فتح الصفحة الخاصة بقناة الجزيرة على تويتر، على حسابها @ajarabic، حتى تظهر لك رسالة مفادها بأن "الحساب مُعلّق".

1

وكتبت "الجزيرة - عاجل" على صفحتها على تويتر تقول: "نلفت عناية متابعينا إلى أن حساب الجزيرة في تويتر @ajarabic متوقف حاليًا بسبب ما يبدو أنها حملة مُنظّمة".

وأضافت : "ويجري عمل اللازم لإعادته إلى الخدمة".

2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور - وزير الداخلية يتفقد قسم شرطة الجمالية.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين

بالصور - وزير الداخلية يتفقد قسم شرطة الجمالية.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين

غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية

غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية

طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك

طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك

بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل

بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل