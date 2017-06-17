مصدر سعودي مسؤول: لن نسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية في المملكة

جدة - (د ب أ):

أكد مصدر سعودي مسؤول أن بلاده لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها.

وأوضح المصدر أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء السعودية (واس).

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أجرى أمس مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة المكرمة تناولت تطورات الأحداث في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية ( واس) .

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن فحوى اللقاء.

وتأتي زيارة أوغلو للسعودية في إطار الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة الخليجية الناجمة عن قطع عدد من الدول الخليجية والعربية علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب، الأمر الذى تنفيه الدوحة عن نفسها.

يشار إلى أن البرلمان التركي أقر في السابع من الشهر الجاري اتفاقيتين تسمحان بنشر قوات عسكرية في قاعدة تركية في قطر تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها البلدان عام 2014 بالإضافة إلى تدريب قوات الدرك.