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كوبا تندد بقيود ترامب الجديدة وتجدّد رغبتها بالحوار

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مصراوي Masrawy

كوبا تندد بقيود الجديدة وتجدّد رغبتها بالحوار

09:27 ص السبت 17 يونيو 2017

كوبا تندد بقيود ترامب الجديدة وتجدّد رغبتها بالحوار

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

(أ ف ب):

نددت الكوبية بالقيود الجديدة التي فرضها عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، غير انها جددت استعدادها لمواصلة "الحوار المبني على الاحترام" الذي بدأته مع واشنطن منذ اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت هافانا في بيان تُلي على التلفزيون الرسمي إنّ "حكومة كوبا تندد بالاجراءات الجديدة لتشديد الحظر" المفروض على الجزيرة منذ العام 1962، لكنها "تجدد رغبتها في مواصلة الحوار المبني على الاحترام" الذي بدأته مع الولايات المتحدة منذ 2015.

وتحدثت الحكومة الكوبية عن "خطاب عدائي يُذكّر بأيام المواجهة المفتوحة" وعن "لجوء الى الوسائل القسرية الماضية"، مبديةً أسفها "للعودة إلى الوراء في العلاقات بين البلدين".

وقالت حكومة راول كاسترو إنّ "اي استراتيجية تهدف الى تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كوبا، من خلال الضغوط أو اعتماد الأساليب الأكثر دهاء، ستكون محكومة بالفشل".

وتعهد ترامب، الجمعة، من فلوريدا ان يعيد النظر في شكل كبير في التقارب مع كوبا الذي اطلقه سلفه باراك اوباما نهاية 2014 بعد أكثر من نصف قرن من التوتر، منددا ب"وحشية" النظام في هافانا.

واذ وعد من حي ليتل هافانا في ميامي ب"اتفاق أفضل للكوبيين والولايات المتحدة" اعلن الرئيس الأمريكي الحد من التعامل مع الكيانات التي يسيطر عليها الجيش الكوبي والحاضرة بقوة في قطاع السياحة وتطبيقا اكثر تشددا للقيود على الرحلات إلى الجزيرة الشيوعية.

هذا المحتوى من

AFP

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