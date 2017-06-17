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فيديو| سيد علي: «حبيب العادلي» أحد أسباب الفوضى التي تعيشها مصر الآن

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فيديو| سيد علي: «حبيب العادلي» أحد أسباب الفوضى التي تعيشها مصر الآن فيديو| سيد علي: «حبيب العادلي» أحد أسباب الفوضى التي تعيشها مصر الآن

التحرير

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أكد الإعلامي سيد علي، أنه الوحيد فى الذى لا علاقة له بأى جهاز أمني، مؤكدًا أن دفاعه عن الداخلية إبان ثورة 25 يناير، ليس من أجل مصلحة أو هدف.

وأضاف علي، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أمس الجمعة، أن على وزارة الداخلية تقبل من ينتقدها، كما تقبل من يقف بجوارها ويمتدحها، لافتًا إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، كان أحد أسباب الفوضى التي تعيشها مصر حتى هذه اللحظة.

وتابع: "مهمة الإعلامي أني لما اشوف خطأ أقول هذا خطأ، ولا تكون مهمته أنه يمسك طبلة، لازم يمسك كشاف نور ويقول فيه نور وخطأ".

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التحرير

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