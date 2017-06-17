فيديو| القوى العاملة بـ«النواب»: 15% زيادة لأصحاب المعاشات

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قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه تم إعداد مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن لجنة القوى العاملة أقرت 4 قوانين، وهي "قانون الخاضعين وغير الخاضعين للخدمة المدنية، وقانون العلاوة الاستثنائية، وقانون غلاء المعيشة، وقانون زيادة المعاشات".

وأضاف المراغي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، أن هذه القوانين سيتم عرضها على الجلسة العامة بالبرلمان، يوم الإثنين القادم، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد حد أدنى، وحد أقصى، لأصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن من يتقاضى معاشات كبيرة نسبتهم 3% بينما أصحاب المعاشات الصغيرة نسبتهم 90%.