الأخبار المتوقعة اليوم السبت 17 يونيو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

القاهرة.. يشهد المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر وشركة جنرال إلكتريك، تتضمن عددا من مجالات التعاون أبرزها تطوير الموانيء المصرية، ورفع معدلات تداول الحاويات في الموانيء، وتحديث القدرات المصرية في قطاع النقل البحري.

القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والتي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

القاهرة.. تصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بطلب إلغاء حكم القضاء الإداري (أول درجة) برفض الإفراج عنه لأسباب صحية.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية في اتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها "عين شمس"، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف.

القاهرة.. يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اجتماعا مع وكلاء الوزارة بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية لمناقشة العديد من الموضوعات في مقدمتها: تنظيم مصليات العيد، مناقشة خطة الوزارة الدعوية في العطلة الصيفية، التوسع في مراكز الثقافة الإسلامية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم وعمل الواعظات.