الصور الأولى للمنزل المنهار في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

تواصل قوات الدفاع المدني بمحافظة أسيوط، جهودها في رفع أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط، والذي نتج عنه مصرع طفلة وإصابة سيدة وشخص آخرين، كما يجري التأكد عن طريق مهندسي حي شرق من عدم وجود خطر على المنازل الملاصقة.

وتلقى اللواء عاطف قليعى - مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزلين بشارع عليوة موسى المتفرع من شارع البوستة بمنطقة الوليدية بحى شرق مدينة أسيوط ووجود جثة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف وضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث؛ وتبين انهيار منزلين أحدهما مكون من 5 طوابق خال من السكان، ومنزل آخر مكون من 3 طوابق انهار جزئيا بسبب قيام أحد جيرانهم بالحفر بقطعة أرض بجوار المنزلين ما أثر عليهما وأدى إلى انهيارهما.

وتبين مصرع الطفلة "ميار محمد محمود" - 17 عامًا، وأصيبت سيدة وشخص آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

وانتقل المهندس أيمن محروس، رئيس حى شرق والأجهزة التنفيذية، إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على معدات الحفر تحت تصرف النيابة واستدعاء مهندسي الإدارة الهندسية لمعاينة المنازل المجاورة ومعرفة أسباب الانهيار.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.