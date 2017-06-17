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البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي

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البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي

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اختار حسام البدري،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 24 لاعبا إلى رحلة المغرب، لمواجهة الوداد المغربي، الثلاثاء المقبل، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد، رامي ربيعة، محمد نجيب، سعد سمير، أحمد حجازي، محمد هاني، أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، عمرو السولية، صالح جمعة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمرو جمال، جونيور أجاي، ميدو جابر، مؤمن زكريا، وليد سليمان، أحمد حمودي، كريم نيدفيد.

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التحرير

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