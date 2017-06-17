إصابة طفلة وسيدة في انهيار عقار بجوار سجن أسيوط العمومي (حصر أولي)

أسيوط – أسامة صديق:

أصيبت طفلة وسيدة -حسب الحصر الأولي- بإصابات خطيرة، نتيجة انهيار منزل مكون من 5 طوابق ملاصق لسجن أسيوط العمومي، بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار منزل ملك لشخص يدعي محمد عاطف، بشارع عليوة موسي، بمساكن عزبة سجن أسيوط، المكون من 5 أدوار، نتيجة لأعمال حفر كانت تتم بالقرب منه، وتسبب ذلك في تصدع منزل مجاور له.

ومن خلال الحصر المبدئي للسكان، تبين إصابة طفلة وسيدة بإصابات بالغة، وتم نقلهما إلى العناية المركزة بمستشفى أسيوط الجامعي.

تم الدفع بقوات أمنية لتطويق المنطقة لتسهيل عمل قوات الدفاع المدني للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض لإنقاذهم ورفع المخلفات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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