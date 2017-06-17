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وكالة: فقدان 7 من طاقم مدمرة أمريكية بعد اصطدامها بسفينة شحن

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مصراوي Masrawy

وكالة: فقدان 7 من طاقم مدمرة أمريكية بعد اصطدامها بسفينة شحن

03:16 ص السبت 17 يونيو 2017

وكالة: فقدان 7 من طاقم مدمرة أمريكية بعد اصطدامها بسفينة شحن

صورة وزعتها البحرية الاميركية للمدمرة فيتزجيرالد أ

(أ ف ب):

أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن سبعة من أفراد طاقم المدمرة الأمريكية "يو اس اس فيتزجيرالد" اعتبروا في عداد المفقودين بعد اصطدامها فجر السبت بسفينة شحن فيليبينية قبالة السواحل اليابانية.

وكان الأسطول السابع في البحرية الأمريكية قال إن الحادث أسفر عن سقوط جرحى لم يحدد عددهم، مشيرا إلى أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة "ايه سي اكس كريستال" قرابة الساعة 02,30 (الجمعة 17,30 ت غ) أثناء وجودها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.

وهرع خفر السواحل اليابانية إلى مكان الحادث، بحسب تغريدة نشرها الأسطول السابع التابع لأسطول المحيط الهادئ على حسابه على تويتر.

وقال أسطول المحيط الهادئ إنه لم يعرف "حجم الإصابات في صفوف أفراد الطاقم"، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وبحسب البحرية الأمريكية فإن مروحية يابانية ساهمت في إخلاء جندي جريح، ما يؤشر إلى أن جروحه خطرة لدرجة تستدعي نقله على وجه السرعة إلى اليابسة.

وأضافت أن "الاصطدام أسفر عن تضرر يو اس اس فيتزجيرالد في ميمنتها فوق خط الماء وتحته. الاصطدام أدى لتدفق بعض الماء" إلى داخل المدمرة.

هذا المحتوى من

AFP

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