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سعد عبد الحفيظ: بلاغ ضد وزير الداخلية بعد احتجاز 4 صحفيين

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مصراوي Masrawy

سعد عبد الحفيظ: بلاغ ضد وزير الداخلية بعد احتجاز 4 صحفيين

03:11 ص السبت 17 يونيو 2017

سعد عبد الحفيظ: بلاغ ضد وزير الداخلية بعد احتجاز 4 صحفيين

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، وأعضاء هيئة الدفاع عن الصحفيين المحتجزين على خلفية فض قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الصحفيين على سلالم النقابة، مساء الثلاثاء الماضي، على خلفية الاعتصام الذي دعا إليه نحو ٦٠٠ صحفي وعددًا من أعضاء مجلس النقابة، رفضا للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وأشار عضو مجلس النقابة -في تصريحات صحفية- إلى أن البلاغ سيكون ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومأمور قسم قصر النيل، يتهمهم باحتجاز الصحفيين الأربعة رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم قبل 24 ساعة.

وكانت النيابة العامة قررت، أمس الخميس، إخلاء سبيل كل عبد الرحمن مقلد، صحفي بجريدة اليوم السابع، ومحمد رياض، صحفي بجريدة الوطن، ومحمود نجم، صحفي بجريدة الشروق، ومحمد عبد الحميد الطاهر، صحفي بجريدة الدستور، ودفع كفالة ١٠ آلاف جنيه لكلا منهم.

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