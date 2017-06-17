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إصابة ٧ أشخاص في حادث تصادم بالأتوستراد

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مصراوي Masrawy

إصابة ٧ أشخاص في حادث تصادم بالأتوستراد

03:07 ص السبت 17 يونيو 2017

إصابة ٧ أشخاص في حادث تصادم بالأتوستراد

كتب - فتحي سليمان:
أصيب 7 أشخاص في حادث مروري؛ بعد تجاوز سيارة ميكروباص للجزيرة الوسطى بطريق الأوتوستراد، وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية عالية للمتجه من الأوتوستراد وفى طريقه إلى شمال طرة، وانتقل رجال المرور لمكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحور الأوتستراد بوقوع حادث مروري بالقرب من كوبري كوتسيكا، وعلى الفور أمر
اللواء علاء متولى - مدير مرور القاهرة، بانتقال رجال المرور إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المتجه لشمال طرة اختلت عجلة القيادة بيد سائقها وتجاوز الجزيرة الوسطى بالطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

ويقوم رجال المرور برفع أثار الحادث لإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

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