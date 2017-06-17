فيديو| استغاثة مصرية داخل برج لندن المحترق

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو، لفتاة مصرية تدعى رانيا إبراهيم تستغيث أثناء وجودها داخل برج لندن المحترق.

ويتضح من خلال الفيديو المذاع خلال برنامج «العاشرة مساء»على فضائية «دريم» أن الفتاة المصرية كانت متواجده في الدور الثالث والعشرين.

يذكر أن حريقا كبيرا اندلع في الساعات الأولى، من صباح الأربعاء الماضي، في برج «جرينفيل»، المكون من 27 طابقا، بمنطقة لانكاستر ويست، غرب لندن، وتم استدعاء أكثر من 200 من رجال الحماية المدنية، و40 سيارة إطفاء.

من ناحية أخرى، قالت رشا عدلي، شقيقة ضحية برج لندن إن أختها سيارات الإسعاف والإطفاء وصلت بعد ساعتين من نشوب الحريق، مؤكدة أن أختها منعت من النزول من خلال سلالم المبني المحترق مع العلم أن الحريق لم يكن قد وصل إليها، بل كان معبأ بالدخان فقط، موضحة أنها حتى الآن لا تعلم ما إذا كانت أختها قد لقت مصرعها أم لا.

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وأكدت، أن 80% من ساكني البرح من العرب المسلمين، مشيرة إلى أن السلطات البريطانية ترفض حتى الآن إنزال الجثث من المبني، مؤكدة أن أسرتها لم تتلقى أي اتصال سواء من جهات مصرية أو بريطانية يفيد بأي معلومات عن أختها وأطفالها.