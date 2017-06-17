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فيديو| الإبراشي يطالب الزعيم بالاعتذار للشعب المغربي

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فيديو| الإبراشي يطالب الزعيم بالاعتذار للشعب المغربي فيديو| الإبراشي يطالب الزعيم بالاعتذار للشعب المغربي

التحرير

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طالب الإعلامي وائل الإبراشي الفنان عادل إمام، بطل مسلسل «عفاريت عدلي علام»، بالاعتذار للشعب المغربي، بعد ما أسماه الإعلامي حالة غضب بين المغاربة بسبب مشهد بالمسلسل يوضح فيه أن رجل مغربي يمارس الدجل والشعوذة.

وقال الإبراشي، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، إن السحر موجود في كل مكان، ولكن المغاربة عندهم حق، بأن يغضبوا من إظهار مواطن منهم يمارس السحر.

يذكر أن الشعب المغربي هاجم الفنان عادل إمام؛ بسبب إحدى حلقات مسلسله «عفاريت عدلي علام»، تحديدًا في المشهد الذي دار بين هالة صدقي وأحمد حلاوة؛ حيث ذهبت الأولى لحلاوة الذي يجسد دور الدجال صادق، لحل مشكلة طلاقها من زوجها.

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وقال لها الدجال في نفس المشهد: «إنها مسحورة، وأن الساحر شيخ مغربي في مراكش».

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التحرير

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