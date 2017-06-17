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صورة وخبر: سوريا.. وعاء فارغ عند الإفطار

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: سوريا.. وعاء فارغ عند الإفطار

02:48 ص السبت 17 يونيو 2017

صورة وخبر: سوريا.. وعاء فارغ عند الإفطار

مائدة سورية في رمضان (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

للحرب قصص نعرف بعضها وأخرى يموت أصحابها قبل أن نعرفهم، وفريق ثالث يعيش المعاناة ولا يجد من يحكي عنه؛ لأنها ربما تكون معاناة أكبر من أن تحصيها الكلمات.

في سوريا أطفال يقتلون وموتى بعضهم لا يجدون قبورًا، شيوخ يهجرون ونساء تلد أطفالًا ثم ترحل لتتركهم يواجهون غصص الفطام على غير موعده وآلام الحرب التي ما كان لهم أن يشهدوها.

التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، صورة أسرة سورية لحظة الإفطار، لم تسرد عنهم كلمات لأن الصورة تحكي حجم المعاناة.. أب وأم و4 أطفال ووعاء يبدو فارغًا عند الإفطار.

6 أفراد كل منهم يرصد جانبًا من معاناة السوريين فرب الأسرة لا يملك أن يغير واقع أمة تنهار، والأم مازالت نبعًا لحنان مزقته الأيام.

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