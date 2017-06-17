وزير السياحة من الأقصر: نبحث عن بديل لطيران "القطرية".. ولدينا عدة عروض

الأقصر - محمد محروس:

قال يحيى راشد - وزير السياحة ، إن متوسط إنفاق السائح الذي يزور مصر ارتفع هذا العام إلي إلى 88,2 دولار بعدما كان 85 دولارا في الماضي.

وأضاف راشد -خلال المؤتمر صحفي الذي عقده في الأقصر، مساء الجمعة، بحضور محافظ الإقليم محمد بدر وعدد من صناع السياحة بالمحافظة- أن الربع

الأول من العام الجاري شهد طفرة كبيرة وفتح أسواق جديدة فضلا عن التوسع في السوقين الآسيوي والخليجي.

وعن أزمة وقف نقل سياح بعض الجنسيات لمصر بعد وقف طيران القطرية قال وزير السياحة إن الوزارة تبحث عن بديل لشركة طيران القطرية مشيرا إلي

أن هناك العديد من شركات الطيران تقدمت بعروض للقيام بهذه المهمة وجاري دراستها جميعا.

وردا على سؤال محرر مصراوي حول تغيب وزير السياحة عن المشاركة في فعاليات وأحداث أثرية ضخمة حدثت في الأقصر خلال الفترة الماضية

ومنها الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة كان من الممكن استغلالها في الدعاية للترويج لمدينة الأقصر سياحيا، أشار وزير السياحة إلى أن ذلك يرجع

لإنشغاله بأعمال أخرى، مشيرا إلى أنه من الصعب عليه حضور جميع الفعاليات.

وقال الخبير السياحي ماهر عبد الحكيم -خلال المؤتمر- إن وزارة السياحة خصصت 30 مليون جنيه مصري لتدريب 5 آلاف شاب لتجهيزهم لسوق العمل

في المجال السياحي، مشيرا إلي أنه سيجري تدريب 1500 شاب بالأقصر وتدريب 3500 شاب في مركز الطهاة بالقاهرة وذلك على مدار عامين.

وتابع أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يعمل على تنمية ملف التدريب ووضع هيكل تنظيمي لرفع الكفاءة بهدف الحصول على أعلى فائدة لصالح القطاع

السياحي.