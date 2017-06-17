رفض ترك المنزل فمات تحت أنقاضه

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لقى مسن فى العقد السابع من العمر، مصرعه إثر انهيار عقار قديم بغرب الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، تم نقل الجثة للمشرحة وانتقلت قوات الأمن للمكان.

كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطاراً من قسم شرطة كرموز، يفيد بانهيار العقار الكائن ب ٦ حارة الليثي متفرع من التوفيقية بنطاق حي غرب، تبين من الانتقال أنه عقار مكون من دور أرضي وصادر له قرار إزالة ٢٧ لسنة ٢٠١٦، وتم إخلائه من السكان، باستثناء رفض أحد الأشخاص الخروج منه يدعى عباس صابر عباس، ٦٨ سنة، والذي لقى مصرعه أسفل الأنقاض.

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وصرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه تم تكليف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع حادث سقوط العقار.

وشدد المحافظ علي رئيس حي غرب وجميع الجهات المختصة بمعاينة موقع العقار علي الواقع وفتح باب التحقيقات حول الحادثة، موضحا أنه سيتم تحويل جميع المقصرين والمتسببين في ذلك للمسائلة القانونية.