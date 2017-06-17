أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الزواج غير الموثق "باطل" -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: التدين لا يلهى الناس عن العمل والإنتاج -
غلق 5 منشآت مخالفة لتصنيع وبيع الكعك بالدقهلية -
طفل يستجوب عمدة لندن عن حريق البرج.. ويقاطعه: ارفع صوتك -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق إلا بقانون السببية -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: ربنا مش هيبين علامات ليلة القدر لبعض الناس -
بالصور.. وزير الداخلية يُفاجئ قسم ثان مدينة نصر لمتابعة حركة سير العمل -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: علامات ليلة القدر "المكانية" تخاريف -
الانتهاء من أعمال الإنشاءات لـ 1712 وحدة لسكان العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر -
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رفض ترك المنزل فمات تحت أنقاضه

Google+ Print
رفض ترك المنزل فمات تحت أنقاضه رفض ترك المنزل فمات تحت أنقاضه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لقى مسن فى العقد السابع من العمر، مصرعه إثر انهيار عقار قديم بغرب الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، تم نقل الجثة للمشرحة وانتقلت قوات الأمن للمكان.

كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطاراً من قسم شرطة كرموز، يفيد بانهيار العقار الكائن ب ٦ حارة الليثي متفرع من التوفيقية بنطاق حي غرب، تبين من الانتقال أنه عقار مكون من دور أرضي وصادر له قرار إزالة ٢٧ لسنة  ٢٠١٦، وتم إخلائه من السكان، باستثناء رفض أحد الأشخاص الخروج منه يدعى عباس صابر عباس،  ٦٨ سنة، والذي لقى مصرعه أسفل الأنقاض.

شاهد أيضا

وصرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه تم تكليف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع حادث سقوط العقار.

وشدد المحافظ علي رئيس حي غرب وجميع الجهات المختصة بمعاينة موقع العقار علي الواقع وفتح باب التحقيقات حول الحادثة، موضحا أنه سيتم تحويل جميع المقصرين والمتسببين في ذلك للمسائلة القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال

تعرف على السبب| السياحة ترفض تنظيم رحلات عمرة في شوال

120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية

120 ألف جنيه غرامة لهدم عقار بدون ترخيص فى الإسكندرية

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

عضو مجلس «الأطباء» عن استقالته: الحكومة دمرت المنظومة الصحية ولا أستطيع العمل

«موراي» يعترف باقتراب مسيرته من النهاية

«موراي» يعترف باقتراب مسيرته من النهاية