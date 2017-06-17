سيد عبد الحفيظ: مباراة سموحة تحفيزية للاعبين الغائبين عن المشاركة

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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مباراة اليوم أمام سموحة كانت مهمة للاعبين الغائبين عن التشكيل الأساسي خلال الفترة الماضية لتجهيزهم للمباريات القادمة، مشيرًا إلي ان الجميع ظهر بمستوي فني رائع.

و تابع في تصريحاته صحفية عقب نهاية المباراة: " نسعى لتحقيق الفوز في مباراة الوداد المغربي التي تقام في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أو على الأقل تحقيق التعادل، مضيفًا أن الجهاز الفني قرر تناول وجبة السحور في ستاد برج العرب قبل السفر إلى المغرب لتجنب الإرهاق وسنقابل بقية اللاعبين الغير منضمين لقائمة مباراة سموحة في المطار".

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و اختتم :" أي عرض لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق أو غيره من اللاعبين لن يتم حسمها الأن سواء كان العرض إعارة أو بيع، مشيرًا إلى أن الفريق يحافظ على تركيزه قبل مواجهة الوداد المغربي على أرضه".

هذا وقد فاز الأهلي على سموحة برباعية مقابل هدفين على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.