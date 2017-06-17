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الشعلالي يعد برنامج تأهيلي للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد

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الشعلالي يعد برنامج تأهيلي للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد الشعلالي يعد برنامج تأهيلي للاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد

التحرير

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قال أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بالنادي الأهلي أن فريق الكرة سيخوض 3 تدريبات في المغرب قبل مواجهة الوداد المرتقبة يوم 20 يونيو الجاري.

وأضاف الشعلالي أن الفريق سوف يطير صباح السبت إلى المغرب مشيرًا إلى أنه يعد برنامج تأهيلي للتخلص من الإجهاد وتجهيز اللاعبين بدنيًا قبل المواجهة الهامة أمام الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وعلي جانب أخر، خضع بدلاء  النادي الأهلي بالإضافة لبعض اللاعبين الذين شاركوا في المباراة  إلي تدريبات إضافية عقب نهايتها بالجري حول الملعب وشارك في التدريبات: وليد سليمان،أكرم توفيق، كريم وليد «نيدفيد»،رامي ربيعة، أجاي وأحمد ياسر ريان. 

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التحرير

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