مؤمن سليمان: أسلوبنا المعتاد لم يكن كافيا للتغلب على الأهلي

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كتب: أنس عبد الغني

قال مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة أن أداء فريقه الطبيعي لم يكن كافيًا للتغلب على الأهلي في الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

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وتابع :"اعتمدنا على الأسلوب المعتاد بالنسبة لنا في كافة المباريات، لكن هذا لم يكن كافيًا أمام النادي الأهلي."

وأضاف :"كنا نستطيع تسجيل الهدف الثالث عقب تقليص الفارق، لكن الفريق مرهق للغاية، والعودة في النتيجة أمام الأهلي دائما مهمة صعبة بسبب خبرته الكبيرة."

واختتم : "غير راضي عن النتيجة لكن الفريق يعاني من نقص عددي كبير بسبب الإصابات، وكل شيء كان خطأ خلال المباراة بالنسبة لنا وهو ما أدى إلى خسارتنا."