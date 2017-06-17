مؤمن سليمان: أسلوبنا المعتاد لم يكن كافيا للتغلب على الأهلي

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كتب: أنس عبد الغني
قال مؤمن سليمان المدير الفني لسموحة أن أداء فريقه الطبيعي لم يكن كافيًا للتغلب على الأهلي في الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.
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وتابع :"اعتمدنا على الأسلوب المعتاد بالنسبة لنا في كافة المباريات، لكن هذا لم يكن كافيًا أمام النادي الأهلي."
وأضاف :"كنا نستطيع تسجيل الهدف الثالث عقب تقليص الفارق، لكن الفريق مرهق للغاية، والعودة في النتيجة أمام الأهلي دائما مهمة صعبة بسبب خبرته الكبيرة."
واختتم : "غير راضي عن النتيجة لكن الفريق يعاني من نقص عددي كبير بسبب الإصابات، وكل شيء كان خطأ خلال المباراة بالنسبة لنا وهو ما أدى إلى خسارتنا."