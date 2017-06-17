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ضبط "قهوجي" بحوزته 2 كيلو بانجو و2300 قرص مخدر بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

ضبط "قهوجي" بحوزته 2 كيلو بانجو و2300 قرص مخدر بكفر الشيخ

01:46 ص السبت 17 يونيو 2017

كفر الشيخ - إسلام عمار:
ألقت مباحث مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، تحت إشراف العميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، مساء أمس الجمعة، القبض على قهوجي، وبحوزته كميات كبيرة من مخدر البانجو، والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

كان اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من المقدم حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الرياض، بضبط وحدة مباحث المركز، المدعو "م.أ.أ"، 30 عامًا، قهوجي، ويقيم بدائرة المركز، لإتجاره في المواد المخدرة، بانجو، وأقراص مخدرة غير مصرح بتداولها.

وردت معلومات للرائد حمدي أبو رية، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعانيه النقباء محمد سمير، ومحمد عبد النبي، ومحمد الفقي، أكدتها المصادر السرية الموثوق بها، بقيام القهوجي المذكور، بالإتجار في المواد المخدرة، بانجو، وأقراص مخدرة، واستخدام عمله كقهوجي، ستارًا في مزاولة نشاطه الإجرامي.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الرياض، تحت إشراف اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، إلى مكان المتحرى عنه "القهوجي"، وأُلقي القبض عليه وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر البانجو، و2300 قرص مخدر، ومبلغ مالي 900 جنيه، وهاتف محمول.

اقتيد المتهم إلى مركز شرطة الرياض، وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته لها بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه في مزاولة نشاطه.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 130530 لسنة 2017، جنايات مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى له التجديد في الميعاد.

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