10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين الروسي، إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين، بتصفية محتملة لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يوجد أي دليل على تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا العام الماضي، ونعى الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، وفاة المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، ووصفه بـ"صديق حقيقي للحرية"، وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن بلاده تشارك بنشاط موسع من أجل تعزيز حل تفاوضي وشامل للصراع في اليمن.

1- المتحدث باسم الكرملين: أبلغنا بوتين بتصفية محتملة لزعيم داعش في سوريا

المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف في موسكو في 15 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين، بتصفية محتملة لزعيم تنظيم "داعش" المتشدد أبو بكر البغدادي.

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2- ترامب عن علاقته بروسيا: بعد 7 أشهر من التحقيقات لا يوجد دليل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 16 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يوجد أي دليل على تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية في عام 2016 لصالحه، رغم التحقيقات المستمرة منذ شهور. وكتب "تويتر": "بعد سبعة أشهر من التحقيقات وجلسات استماع حول - تواطئي مع الروس - لم يتمكن أحد من إظهار أي دليل. أمر محزن!"

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3- وزير الخزانة البريطاني: حماية الوظائف ستكون أولوية في مفاوضات الـ"بريكست"

وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند في إيطاليا في 11 مايو 2017 (أ ف ب)

ذكر وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، أن حماية الوظائف والاقتصاد البريطاني، ستكون أولويات بريطانيا عند بدء مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

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4- جورج بوش الأب عن المستشار الألماني الأسبق: كان صديقا حقيقيا للحرية

الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب في تكساس في 2 مايو 2017 (أ ف ب)

نعى الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، وفاة المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، ووصفه بأنه "صديق حقيقي للحرية والرجل الذى اعتبره واحدا من أكبر القادة في أوروبا بعد الحرب".

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5- وزير الخارجية الإيطالي: يجب إيجاد حل شامل للصراع في اليمن

وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي انجيلينو ألفانو في لبنان في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن بلاده، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة الدول السبع الكبرى والعضوية غير الدائمة هذا العام في مجلس الأمن الدولي، تشارك بنشاط موسع من أجل تعزيز حل تفاوضي وشامل للصراع في اليمن، مضيفًا: "يجب إيجاد حل تفاوضي وشامل للصراع".

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6- رئيس أركان الجيش الجزائري: نعمل على حفظ هيبة الجزائر إقليميًا ودوليًا

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح - أرشيفية

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أن قيادة الجيش تعمل على تقوية دعائم قدراته العسكرية لحفظ هيبة الجزائر إقليميًا ودوليًا.

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7- المتحدث باسم الخارجية الألمانية: نستنكر ارتكاب دبلوماسيين أجانب مخالفات مرورية

المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر - أرشيفية

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر، في برلين إنه في الوقت الذى يجب أن يتمتع فيه الدبلوماسيون بحماية قانونية في البلد المضيف، نستنكر إساءة استخدام هذه الحماية من قبل دبلوماسيين أجانب عاملين هنا في ألمانيا تتمثل في ارتكاب مخالفات مرورية".

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8- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العقوبات الجديدة تظهر العداء الأمريكي تجاه طهران

المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي - أرشيفية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إن العقوبات الجديدة تظهر مرة أخرى العداء العام الذي تضمره الولايات المتحدة تجاه إيران"، وذلك ردًا على الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

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9- بيل كلينتون عن مستشار ألمانيا الأسبق: جهز بلاده وأوروبا للقرن الـ21

الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون في واشنطن في 11 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون إن المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول الذي أعلن عن وفاته اليوم في ألمانيا ، هو الذي جهز: "ألمانيا وأوروبا بأسرها لدخول القرن الحادي والعشرين".

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10- الرئيس الألماني: أثق في مستقبل الاتحاد الأوروبي



الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في فرنسا في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن ثقته في مستقبل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الانتخابات الفرنسية التي أعطت سببا "للتفاؤل مجددا" على حد قوله.

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