العرب اليوم: استشهاد 3 فلسطينيين وتحقيق في "مقتل" البغدادي

مصراوي Masrawy

إعداد –محمد الصباغ:

رجحت وزارة الدفاع الروسية القضاء على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية، في حين استشهد 3 فلسطينيين وقتلت شرطية إسرائيلية في القدس المحتلة، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش قتل 5 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية وتجول بجثامينهم في شوارع قرى ريف دير الزور، فيما تستكمل القوات العراقية تحرير مناطق غرب الموصل.

1 - روسيا تحقق في مقتل البغدادي

زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي (أرشيفية)

رجحت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية في 28 مايو، وأنه يتم التحقق من المعلومات الأولية.

وجاء في بيان الوزارة "حسب المعلومات التي يجري التحقق منها عبر مختلف القنوات، كان أبو بكر البغدادي حاضرا أيضا في الاجتماع الذي أغار عليه الطيران الروسي، وتم القضاء عليه".

وذكرت الوزارة في بيانها أن الغارة كانت على اجتماع لكبار المسؤولين في التنظيم، والذي عقد للتخطيط لخروج المقاتلين من المدينة، وقد أسفرت الغارة عن مقتل عدد من كبار المسؤولين و330 إرهابيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- استشهاد 3 فلسطينيين ومقتل شرطية من قوات الاحتلال في القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة (أ ف ب)

أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل المجندة الإسرائيلية التي أصابها فلسطينيين في عملية طعن بمنطقة باب العامود بالقدس المحتلة اليوم الجمعة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة اثنين أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال فتحوا النار بشكل عشوائي.

وحسب ما نقله شهود عيان لوكالة معًا الفلسطينية، انتشرت قوات الاحتلال على كافة أبواب القدس القديمة ومنعت الدخول أو الخروج وأبعدت المتواجدين في المكان بالدفع والضرب بينما حلقت مروحية إسرائيلية لرصد ما يجرى على الأرض.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- المرصد: داعش يتجول بجثامين مقاتلي "سوريا الديمقراطية" في ريف دير الزور الغربي

مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي (أرشيفية)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش تمكن من أسر عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، فيما قضى 5 عناصر آخرين من القوات إثر الهجوم الذي نفذه التنظيم أمس الأول، على منطقة أبو خشب، على الحدود الإدارية بين ريفي دير الزور والحسكة.

وأكدت مصادر موثوقة أن داعش تمكن من سحب جثامينهم وقام بالتجوال بهم في شوارع قرى بريف دير الزور الغربي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- القوات العراقية تحرر مناطق جديدة غربي الموصل من داعش

قوات من الجيش العراقي (أرشيفية)

قال قائد عمليات قادمون يانينوى، إن قوات الجيش العراقي حررت مناطق جديدة من سيطرة داعش غربي مدينة الموصل، 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وأضاف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله أن "قطعات الفرقة الخامسة عشر في الجيش العراقي حررت قرى الزنازل وابو كدور وكنيسة شرق طريق الكسك - المحلبية غربي الموصل وترفع العلم العراقي فيها".

من جانب أخر "تسلمت مستشفيات الموصل 32 جثة لمدنيين، بينهم نساء وأطفال،بدت عليها آثار التفسخ بعد أن اخلتها القوات العراقية من قارعة الطريق في منطقة الزنجلي غربي الموصل، التي تمكنت القوات العراقية من تحريرها من سيطرة داعش بعد معارك استمرت نحو ثلاثة اسابيع".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- مقتل قائد "حماية الشعب" بتفجير سيارة في ريف الرقة السوري

انفجار سيارة (أرشيفية)

قالت مصادر محلية، في بلدة عين في ريف الرقة الشمالي، إن قائدا في وحدات حماية الشعب الكردي قتل في تفجير استهدف سيارته جنوب البلدة.

وأكدت المصادر لوكالة الابناء الالمانية (د.ب.أ) أن "سيارة لوحدات حماية الشعب تقل قائداً بارزاً في وحدات حماية الشعب الكردي وعدد من العناصر انفجرت على أطراف اللواء 93 جنوب البلدة، وأن القائد العسكري قتل وأصيب ثلاثة عناصر أخرين تم نقلهم إلى مشافي مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا