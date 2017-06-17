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نائب برلماني: ملف حقوق الإنسان في مصر يتقدم إلى الأمام

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نائب برلماني: ملف حقوق الإنسان في مصر يتقدم إلى الأمام نائب برلماني: ملف حقوق الإنسان في مصر يتقدم إلى الأمام

التحرير

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قال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عاطف مخاليف، إنه عقب ثورة 30 يونيو، بدأت معظم المنظمات الحقوقية في أوروبا باتباع سياسة الكيل بمكيالين ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك المنظمات كانت تستمد الأخبار الحقوقية من بعض الجمعيات الممولة خارجيًا.

وأضاف مخاليف خلال مداخلة لبرنامج «ساعة من » على فضائية «الغد» الاخبارية، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد ضم بعض المواد الصارمة للتعامل مع الجمعيات الممولة من الخارج، لافتا إلى قرب إنهاء «تسييس» الدول الأوروبية لملف حقوق الإنسان في مصر، وعقب: "المطامع الأوروبية والغربية عامة في مصر والمنطقة وصلت إلى منتهاها، واتباع سياسة الكيل بمكيالين أصبح عبث".

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وأوضح مخاليف أن ملف حقوق الإنسان كان مهملًا في مصر قبل ثورة 25 يناير، داعيًا  ومؤسساتها، ومعها الإعلام، إلى أن تخاطب شعوب العالم حول ملف حقوق الإنسان وكيفية التعامل معه في مصر، وأكد أن ملف حقوق الإنسان في مصر يتقدم إلى الأمام، وعقب ثورة يناير حدث اختلاف في الثقافة وترك الشعب الخوف وبدأ في الشكوى والإفصاح.

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التحرير

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