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«مواطنون ضد الغلاء»: المصريون سيرشدون استهلاكهم أكثر العام المقبل

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«مواطنون ضد الغلاء»: المصريون سيرشدون استهلاكهم أكثر العام المقبل «مواطنون ضد الغلاء»: المصريون سيرشدون استهلاكهم أكثر العام المقبل

التحرير

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قال رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، إن ما نشر عن استهلاك المصريون لـ260 مليون دجاجة خلال أسبوعين من شهر رمضان تُعد معدلات استهلاك مقبولة، خاصة أن هناك العديد من الجنسيات الأخرى في ، إذ يتواجد قرابة 6 ملايين سوداني وآلاف السوريين، لافتا إلى أن التعداد في مصر تجاوز الـ100مليون حاليا.

وأضاف العسقلاني خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الاخبارية، أن المصريين غيروا من ثقافتهم الاستهلاكية خلال هذا العام وازداد الترشيد، مشيرا إلى أن الترشيد لهذا العام جاء نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي وارتفاع والقيود التي تم فرضها على الاستيراد.

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وأوضح العسقلاني أن الوضع اختلف هذا العام، معربا عن اعتقاده بأن العام المقبل سيشهد ترشيدًا أكبر للاستهلاك من المواطنين.

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التحرير

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