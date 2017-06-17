على مسئولية «الطيب» .. 400 ألف حالة «زنا» بين طلاب الجامعات سنويا

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في نوفمبر من عام 2014 ثار الرأي العام المصري عقب فتوى للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، تفيد بأن الزواج العرفي بين الشباب حلال، وطالبت بعد الأقلام بمحاسبة المفتي السابق، متهمة إياه بأنه يحل الأبواب الخليفية للزنا ويشجع الانحلال بين الشباب، وفي المقابل تصدى عدد كبير من علماء الدين لتلك الاتهامات وساندوا الدكتور على جمعة وأيدوا فتواه، مؤكدين أنها من صحيح الدين ولم يبدع شيئا من نفسه.

قنبلة الطيب

واليوم عادت القضية المثيرة للجدل من جديد على الساحة عقب تبني الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر فتوى الدكتور على جمعة، مؤكدا أن الزواج العرفي حلال وجائز، وذهب الأمام الأكبر إلى أبعد من ذلك، وأشار إلى أن الزواج العرفي هو الأقرب لصور الزواج في عهد النبوة، مؤكدا أنه يختلف عن الزواج السري الذي يعد احد صور الزنا لافتقاده للأشهار والشهود العدول وموافقة ولي الأمر، كما يحدث بين طلبة الجامعات على سبيل المثال.

حلال وشرعي

شيخ الأزهر فند في معرض حديثه اليومي الذي يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم الشبهات التي تخلط بين الزواج العرفي من جهة والزيجات السرية من الجهة الأخرى، وقال الطيب إن هناك لَبس في الأذهان بين الزواج العرفي، وبين زاوج السر، وبين الزواج العادي، وبسبب هذا الخلط حدثت تجاوزات عديدة في بعض الأوساط الطلابية انطلاقًا من أن هناك زواجًا عرفيًّا بمعنى الزواج السري، وبالتالي لا بد أن نعرف ماهية الزواج السري وماهية الزواج العرفي، فالزواج السري: هو الذى يتم بدون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفى كل أحواله يغيب الولي، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولي وعدم معرفته.

زواج السر

وأوضح "الطيب"، أن زواج السر باطل، دون الدخول في تفصيلات: هل يعتبر الشهود من الإشهار؟، ولو اعتبرناهم يكفون في الإشهار ستظهر هنا مشكلة، وهي غياب الولي، فزواج البنت بأي صورة من الصور بدون علم أبيها وأسرتها زواج باطل، ففي الحديث الشريف: "أيما امرأة نكحت – زوجت نفسها- بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، "حيث كرر فيه النبى -صلى الله عليه وسلم- عبارة (فنكاحها باطل) ثلاث مرات ليؤكد على بطلان الزواج الذى يتم بدون ولي، كما أن فيه تحذيرًا من الاستجابة إلى التخريب الذى يحدث باسم الدين أو باسم الفقه الآن.

وأضاف شيخ الأزهر، أن الزواج العرفي هو ما ليس موثقًا لكن توفرت فيه أركان وشروط الزواج الصحيحة من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر، فهذا الزواج بهذه الصورة لا يمكن أن يكون حرامًا، بل بالعكس هو الصورة الصحيحة لزواج المسلمين من أيام النبى -صلى الله عليه وسلم- إلى العهد القريب الذى ظهرت فيه الأحوال الشخصية والتسجيل حيث لم يكن هناك توثيق أو قسيمة زواج، وإنما ظهر التوثيق لما خربت الذمم وأصبح الرجل بإمكانه أن يتزوج امرأة زواجًا شرعيًّا وتلد منه ثم يتنكر لهذا الزواج أو يهرب من الزوجة ولا يعطيها حقوقها.

زنا

تابع الدكتور الطيب أنه «مست الحاجة إلى توثيقه، وبناء على ذلك فالزواج العرفي الذي اكتملت فيه شروطه الشرعية، زواج صحيح شرعًا خطأ قانونًا، لكن الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفى بين الشباب الآن) بين البنت والولد، والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت فهذا زواج باطل، ولا يعترف به وما يحدث بينهما زنا».

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زواج المسيار

في عام 2007 وافق مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر فى جلسته الشهرية على الزواج العرفى وزواج المسيار واعتبر اعضاء المجمع "هيئة كبار العلماء بالازهر أن أي زواج تتحقق معه شروط صحة الزواج واهمها الاشهار وموافقة ولي الأمر وشاهدي عدل هو زواج شرعي بغض النظر عن المسمى الحديث لأى زواج.

وجاءت موافقة مجمع البحوث بعد مناقشات ساخنة استمرت ثلاث ساعات، لحسم الجدل المثار منذ مدة طويلة حول الزواج العرفى والذى اصبح ظاهرة فى المجتمع المصرى، وقال د.محمد الشحات الجندى عضو المجمع: "نحن قلنا ان هناك زواجا شرعيا وغير شرعى فالزواج الشرعى هو المستكمل لأركان الزواج والشروط الواجبة فيه سواء شروط صحة أو نفاذ او لزوم فالزواج طالما توافرت فيه أركان الزواج من شهادة رجلين عدلين واشهار ورضا الطرفين وموافقة ولي الأمر فهو زواج شرعي، حتى لو لم يوثق هذا الزواج».

وتابع الدكتور الجندي أن المجمع لا ينصح بهذا الزواج (العرفي) لما يترتب عليه في بعض الأحيان من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الاولاد".

زواج الدم والمصحف

في سياق متصل، أكد مجمع البحوث الإسلامية على عدم شرعية "زواج الدم" هو أن يمزج الشاب والفتاة دمهما ليعلنا انهما ارتبطا برباط مقدس يتيح لهما التصرف كزوجين و"زواج المصحف" وهو أن تعتبر الفتاة القرآن زوجها ولا يحل لها أن تقترب من أي رجل أو تقترن بأي أحد لأن جميع الرجال يخشون أن تحل عليهم اللعنة إذا هم اقتربوا من امرأة متزوجة من القرآن.

زواج الانترنت

كما انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة "زواج الانترنت"، وهو عبارة عن عقود الزواج من خلال غرف الدردشة عبر المواقع الإلكترونية الشخصية للأفراد، على الرغم من أن الكثيرون تعرضوا للخداع والكذب من خلال مواقع التعارف أو الزواج عبر الانترنت، إلا هناك من فازوا بعلاقات ناجحة.

تيسر تلك المواقع التفاعل الاجتماعي بين الأشخاص، فهي تتيح للأفراد التعرف على أشخاص كثيرة من جميع أنحاء العالم قد لا يكون هناك أي فرصة للقائهم في أي أرض الواقع، مما يضيف الإنسان إلى نفسه معارف أكثر وكذلك يتعرف على تقاليد وأساليب الأشخاص في البلاد الأخرى.

400 ألف حالة زنا

أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن 9 ملايين شاب وفتاة تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين من دون زواج في ظل السماوات المفتوحة وعالم الإنترنت والفضائيات، ومع غياب الرادع الديني والتوجيه الأسري وغياب دور المؤسسات الدينية كشفت دراسة إحصائية أجراها المجلس القومي للسكان في مصر عن تفشي ظاهرة "الزواج السري"، خاصة بين طالبات الجامعات المصرية، وعلى وجه الخصوص بين طالبات الجامعات الأجنبية في مصر وجامعات العاصمة، وبينت الإحصاءات وجود مابين 150 ألف إلى 400 ألف حالة زواج سري، (وهو ماوصفه الإمام الأكبر بالزنا) وأن أغلب الحالات بين الشباب والفتيات الذين تراوح أعمارهم ما بين 18 ـ 30 سنة.

مليون «عرفي»

ذكر تقرير نشرته شبكة المعلومات الإقليمية للأمم المتحدة نقلا عن الاحصاءات أن بعض نشطاء المجتمع المدني في مصر يقدرون عدد حالات الزواج العرفي في مصر بمليون حالة، ونقل التقرير عن جمعيات حقوق المرأة في مصر تحذيرها من ظاهرة الزواج العرفي، التي زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وتسببت في مشاكل لا حصر لها، واشارت الى أن الشباب يلجأون إلي الزواج العرفي السري بهدف إقامة علاقات جنسية فقط.