البدري: سموحة لم يظهر خطورة كبيرة.. وصالح أدى بشكل جيد

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قال حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، أن نتيجة مباراة اليوم امام سموحة لم تكن مؤثرة على الدوري بعد أن تم حسمه، لكنها كانت مهمة بالنسبة للاعبين، ومشاركة البدلاء من أجل تجهيزهم للمشاركة في أي وقت، ولذلك فمن البداية كان هناك احترامًا للخصم ورغبة لدى اللاعبين لتحقيق الفوز.

وأضاف البدري: "سموحة لم يكن خطيرًا خلال المباراة، وسبب الأهداف أنه كانت هناك أخطاء دفاعية، كما أنه كانت لدينا العديد من الفرص الخطيرة.

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وتابع البدري: "صالح جمعة أدي المباراة بشكل جيد، وبالنسبة لوزنه فقد وضح خلال المباراة،أنه فقد جزء كبير منه واللاعب لديه أفضل من ذلك بكثير".

واستكمل البدري:" من الخطا الدفع بكل البدلاء فجأة، بسبب البطولات الأخرى مثل أفريقيا".