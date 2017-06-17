المقاصة يفوز على الانتاج ويقترب من حسم المركز الثاني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: أنس عبد الغني

استطاع فريق مصر للمقاصة أن يحقق فوزًا غاليًا على نظيره الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف ليقترب من حسم المركز الثاني الذي يتنافس عليه مع الزمالك.

تقدم فريق الانتاج بهدف في الدقيقة 19 بعد تسديدة قوية من أوميد أوكري لتسكن شباك الفريق الفيومي ونجح فوافي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 71 بعد ضغط كبير من لاعبي المقاصة، ليواصل فريق إيهاب جلال الضغط بحثاً عن الثاني.

شاهد أيضا

لتأتي الدقيقة 81 لتسفر عن هدف الفوز من جون أنطوي بتسديدة مباشرة بيسراه من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك وتعلن عن فوز أصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة 67 نقطة يحتل المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن الزمالك الثالث قبل 3 جولات من نهاية الدوري، بينما يتجمد رصيد الانتاج الحربي عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.