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صور| الأهلي يدك شباك سموحة برباعية في «ليلة صالح»

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صور| الأهلي يدك شباك سموحة برباعية في «ليلة صالح» صور| الأهلي يدك شباك سموحة برباعية في «ليلة صالح»

التحرير

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حقق النادي الأهلي الفوز على مضيفه سموحة،باربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز. 

تقدم الأهلي في الدقيقة 16 عن طريق صالح جمعة، وعادل الفريق السكندري النتيجة في الدقيقة 25 عن طريق إسلام محارب، قبل أن يضيف الأهلي الهدف الثاني عن طريق اللاعب مؤمن زكريا في الدقيقة 33، ثم يعود الاهلي للتهديف في الدقيقة 69 عن طريق صالح جمعة، وينجح سموحة في تقليص الفارق ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق السيد فريد من ركلة جزاء، قبل أن يعزز رامي ربيعه النتيجة ويسجل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

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وبهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 80 في المركز الأول، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 51 في المركز الخامس بجدول الدوري.

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التحرير

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