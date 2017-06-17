سبب إلغاء الممر الشرفي للاعبي الأهلي في مباراة سموحة

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ألغى مراقب مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، الممر الشرفي الذي كان من المفترض أن يقيمه لاعبي سموحة للاعبي الأهلي قبل إنطلاق المباراة.

وجاء إلغاء مراقب المباراة للممر الشرفي بسبب أنه لم يتم إبلاغه رسميًا بأداء تلك المراسم ويجب أن تبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساءًا وفي حالة إقامة تلك المراسم ستتأخر المباراة عن موعد انطلاقها.

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