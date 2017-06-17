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سبب إلغاء الممر الشرفي للاعبي الأهلي في مباراة سموحة

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سبب إلغاء الممر الشرفي للاعبي الأهلي في مباراة سموحة سبب إلغاء الممر الشرفي للاعبي الأهلي في مباراة سموحة

التحرير

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ألغى مراقب مباراة الأهلي وسموحة، التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، الممر الشرفي الذي كان من المفترض أن يقيمه لاعبي سموحة للاعبي الأهلي قبل إنطلاق المباراة.

وجاء إلغاء مراقب المباراة للممر الشرفي بسبب أنه لم يتم إبلاغه رسميًا بأداء تلك المراسم ويجب أن تبدأ المباراة في الساعة العاشرة مساءًا وفي حالة إقامة تلك المراسم ستتأخر المباراة عن موعد انطلاقها.

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وتمكن النادي الأهلي من الفوز رسميًا ببطولة الدوري قبل انتهائها بـ4 جولات عقب تعادله مع  فريق المقاصة أقرب منافسية بهدفين لكل فريق .

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التحرير

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