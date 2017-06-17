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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:51 ص السبت 17 يونيو 2017

حول العالم في 24 ساعة

أرشيفية

إعداد – محمد الصباغ:
توفى المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول، عن عمر ناهز87 عاما، فيما أصدرت السفارة الأمريكية في تركيا تحذيرات إلى مواطنيها من تهديد إرهابي محتمل، وأعلنت السلطات الماليزية العثور على حطام الطائرة المقاتلة المفقودة.

1 - وفاة المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول

هيلموت كول

المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول (أ ف ب)
توفى المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول، عن عمر ناهز87 عاما، حسبما أعلن حزبه المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المستشار الألماني الأسبق توفي في منزله في مدينة لودفيغسهافن. ويعد كول مستشار الوحدة الألمانية. وعانى كول طويلا مع المرض الذي انتصر عليه في النهاية.
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2- السفارة الأمريكية في إسطنبول تحذر مواطنيها من تهديد إرهابي محتمل

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السفارة الأمريكية باسطنبول (أرشيفية)
حذرت السفارة الأمريكية في إسطنبول مواطنيها من وجود تهديد إرهابي محتمل وطالبتهم باليقظة وتجنب الأماكن المكتظة.
وأوضحت القنصلية الأمريكية في إسطنبول حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" ، أنها أبلغت مواطنيها أن هناك إجراءات أمنية مشددة في بعض أحياء المدينة ردا على احتمال وجود تهديد إرهابي.
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3- اصطدام مدمرة أمريكية مع سفينة تجارية بالقرب من اليابان

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مدمرة أمريكية (أرشيفية)
اصطدمت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية بسفينة تجارية جنوب غرب يوكوسوكا في اليابان. وأعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة (يو إس إس فيتزجيرالد) اصطدمت بسفينة تجارية على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب يوكوسوكا ، وجاري تحديد حجم الإصابات التي أصيب بها الأمريكيون الذين كانوا على متن المدمرة.
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4- العثور على حطام الطائرة العسكرية الماليزية المفقودة

أرشيفية

طائرة عسكرية (أرشيفية)
عثرت السلطات الماليزية على حطام الطائرة المقاتلة التابعة لسلاح الجو الماليزي التي كانت فُقدت أمس شرق البلاد، وذلك على مقربة من قرية ياك ياه، في منطقة تشوكاي بولاية ترنجانو .
وأوضح بيان صادر عن مركز سلاح الجو، نقلته وكالة الانباء الماليزية (برناما) أن فريق البحث والإنقاذ عثر على حطام الطائرة المنكوبة باستخدام طائرة مروحية، وأن عملية التحقيق جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

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5- انفجار عبوة ناسفة فى حافلة كينية صغيرة بالقرب من حدود الصومال

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ضحايا انفجار (أرشيفية)
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم، بعد ارتطام حافلة صغيرة بعبوة ناسفة في منطقة مانديرا بشمال شرق كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال.
وقال المسؤول عن الشرطة بالمنطقة سليم صالح إن أحد عشر شخصًا آخرين أصيبوا بجروح.

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